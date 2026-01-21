Français
أخر الأخبار

نابل: انقلاب سيارة إطفاء والجيش الوطني يتدخل [فيديو]

جدّ صباح اليوم الأربعاء 21 جانفي 2026 حادث تمثّل في انزلاق سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية على مستوى الطريق الحزامية سليمان، بإحدى معتمديات ولاية نابل، وذلك جرّاء الأوحال المتراكمة على الطريق نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة.

وقد علقت سيارة الإطفاء في الأوحال، مما استوجب تدخّل وحدات من الجيش الوطني التي تحوّلت إلى عين المكان، حيث تمّت عملية إخراج السيارة وتأمين المكان في ظروف آمنة.

ويأتي هذا الحادث في ظلّ التقلبات المناخية التي تشهدها الجهة، والتي تسببت في صعوبات على مستوى حركة السير بعدد من الطرقات، ما يستدعي مزيد الحيطة والحذر من مستعملي الطريق، خاصة في المناطق التي تشهد تراكمًا للأتربة والأوحال.

