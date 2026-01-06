Français
Anglais
العربية
الأخبار

نابل: برنامج توعوي متواصل لإعداد 736 حاجًا وحاجة لموسم الحج 1447هـ

نابل: برنامج توعوي متواصل لإعداد 736 حاجًا وحاجة لموسم الحج 1447هـ

تتواصل بولاية نابل الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجّهة لحجيج الجهة لموسم 1447هـ / 2026م، حيث يشمل البرنامج 736 حاجًا وحاجة من مختلف المعتمديات، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لأداء هذه الفريضة في أفضل الظروف.

وأوضح المسؤول الجهوي عن الشؤون الدينية أن هذه الدروس، التي يؤمّنها عدد من الوعّاظ، تركّز على شرح مناسك الحج بشكل مبسّط ودقيق، إلى جانب التطرّق إلى الجوانب التنظيمية المتعلقة بالسفر والإقامة، فضلاً عن الإرشادات الصحية والوقائية الضرورية لضمان سلامة الحجيج.

ويتم تنظيم حصتين توعويتين أسبوعيًا بكل معتمدية، بما يضمن تغطية شاملة لجميع المسجّلين، ومرافقتهم تدريجيًا في مسار الاستعداد الروحي والعملي.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

515
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]

440
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار
393
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
354
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
324
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
308
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
301
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
301
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
293
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
290
الأخبار

المنتخب الكاميروني يفوز على جنوب إفريقيا و يصطدم بالمغرب في ربع نهائي الكان (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى