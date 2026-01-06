نابل: برنامج توعوي متواصل لإعداد 736 حاجًا وحاجة لموسم الحج 1447هـ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل بولاية نابل الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجّهة لحجيج الجهة لموسم 1447هـ / 2026م، حيث يشمل البرنامج 736 حاجًا وحاجة من مختلف المعتمديات، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لأداء هذه الفريضة في أفضل الظروف.

وأوضح المسؤول الجهوي عن الشؤون الدينية أن هذه الدروس، التي يؤمّنها عدد من الوعّاظ، تركّز على شرح مناسك الحج بشكل مبسّط ودقيق، إلى جانب التطرّق إلى الجوانب التنظيمية المتعلقة بالسفر والإقامة، فضلاً عن الإرشادات الصحية والوقائية الضرورية لضمان سلامة الحجيج.

ويتم تنظيم حصتين توعويتين أسبوعيًا بكل معتمدية، بما يضمن تغطية شاملة لجميع المسجّلين، ومرافقتهم تدريجيًا في مسار الاستعداد الروحي والعملي.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



