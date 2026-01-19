Français
صحة

نابل: تجهيزات رقمية متطورة ترتقي بخدمات طبّ الأسنان بالمستشفى الجهوي أحمد التلاتلي

في إطار تحديث الخدمات الصحية وتعزيز اختصاص طبّ الأسنان بالجهات، شرعت وزارة الصحة، اليوم 18 جانفي 2026، في تشغيل تجهيزات رقمية حديثة بالقسم الجامعي لطبّ الأسنان بالمستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بنابل.

وتمكّن هذه المنظومة الجديدة من تدفّق رقمي متكامل في مجال صناعة التعويضات السنية وطبّ الإطباق، بما ينعكس مباشرة على دقّة التشخيص وجودة العلاج وسرعة الإنجاز. وتشمل التجهيزات أساسًا:

ماسحًا رقميًا داخل الفم،
ماسحًا وجهيًا ثلاثي الأبعاد لتحليل حركات الفك والإطباق الديناميكي،
طابعة ثلاثية الأبعاد عالية الدقّة مخصّصة للاستعمالات السنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتقليص آجال العلاج، ودعم الكفاءات الطبية، إلى جانب تسريع رقمنة المنظومة الصحية وتحديثها، بما يعزّز التكافؤ في النفاذ إلى خدمات صحية متطورة عبر مختلف الجهات.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

