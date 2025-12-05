نابل تستعد للشتاء القارس: توزيع مساعدات لفائدة 900 عائلة محدودة الدخل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

باشرت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي في ولاية نابل، اليوم، تنفيذ برنامج دعم استثنائي موجّه للأسر الهشة، استعدادًا لموجة البرد المنتظرة خلال الأيام القادمة. ويأتي هذا التدخل ضمن خطة وطنية لتعزيز حماية الفئات الضعيفة خلال فصل الشتاء.

دعم متنوع لتعزيز صمود العائلات

ووفق ما أفاد به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي محمد بريك، تشمل المساعدات:

18 ألف قطعة ملابس ملائمة للبرد،

1300 زوج حذاء ،

1500 غطاء صوفي ،

220 حشية ،

18 طنًا من المواد الغذائية الأساسية.

وتستهدف هذه الحملة 900 عائلة موزّعة على مختلف معتمديات الولاية، مع إيلاء الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة.

تنسيق ميداني لضمان العدالة في التوزيع

وأشار بريك إلى أنّ اختيار العائلات المنتفعة يتمّ وفق معايير مضبوطة بالتشاور مع:

الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي،

اللجان المحلية للتضامن الاجتماعي،

السلط الجهوية والمحلية.

كما أكد أن عملية التوزيع ستتواصل خلال الأسبوعين القادمين لضمان وصول المساعدات في الوقت الملائم قبل انخفاض درجات الحرارة.

جهود تضامنية لمواجهة الشتاء

تعكس هذه المبادرة حرص مختلف الأطراف المتدخلة على توفير حماية اجتماعية عاجلة للأسر المحتاجة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف المناخية الصعبة.

المصدر: وات

