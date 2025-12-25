Français
Anglais
العربية
صحة

نابل : تعزيز المنظومة الصحية بتجهيز مستشفيات الجهة بآلات حديثة للجراحة بالمنظار

في إطار دعم وتعزيز المنظومة الصحية بولاية نابل والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدّمة للمواطنين، تمّ مؤخّرًا تزويد كلّ من المستشفى الجامعي الطاهر المعموري، والمستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل، إضافة إلى المستشفى المحلي بقرمبالية، بآلة متطوّرة للجراحة بالمنظار.

ومن المنتظر أن تُسهم هذه التجهيزات الطبية الحديثة في تحسين جودة التكفّل بالمرضى، من خلال تقليص مدّة الإقامة بالمستشفى والتخفيف من آلام ما بعد الجراحة، فضلًا عن تطوير الأداء الطبي وشبه الطبي وتعزيز نجاعة التدخّلات الجراحية.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية الصحية بالجهة ودعم المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتجهيزات الضرورية، بما يضمن خدمات صحية أفضل للمواطنين ويُعزّز مبدأ العدالة الصحية بين الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

330
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
315
الأخبار

لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة
315
الأخبار

كان 2025 – إلياس العاشوري: «نحن راضون جدًا عن الأداء وما قدمناه على أرضية الميدان» (فيديو)
307
الأخبار

سامي الطرابلسي : “اللاعبين كانوا في المستوى و أسعدوا الجماهير” (فيديو)
299
الأخبار

كأس إفريقيا للأمم 2025 – حنبعل المجبري: «شكرًا للمغرب على حسن التنظيم» (فيديو)
291
الأخبار

نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري
286
الأخبار

اطلاق خدمة جديدية لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي
280
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]
279
أخر الأخبار

في ولاية قفصة: وزير التجهيز والاسكان يطلع على سير عدد من المشاريع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى