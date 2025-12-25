نابل : تعزيز المنظومة الصحية بتجهيز مستشفيات الجهة بآلات حديثة للجراحة بالمنظار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار دعم وتعزيز المنظومة الصحية بولاية نابل والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدّمة للمواطنين، تمّ مؤخّرًا تزويد كلّ من المستشفى الجامعي الطاهر المعموري، والمستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل، إضافة إلى المستشفى المحلي بقرمبالية، بآلة متطوّرة للجراحة بالمنظار.

ومن المنتظر أن تُسهم هذه التجهيزات الطبية الحديثة في تحسين جودة التكفّل بالمرضى، من خلال تقليص مدّة الإقامة بالمستشفى والتخفيف من آلام ما بعد الجراحة، فضلًا عن تطوير الأداء الطبي وشبه الطبي وتعزيز نجاعة التدخّلات الجراحية.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية الصحية بالجهة ودعم المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتجهيزات الضرورية، بما يضمن خدمات صحية أفضل للمواطنين ويُعزّز مبدأ العدالة الصحية بين الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



