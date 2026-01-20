نابل: تعليق جميع سفرات الشركة الجهوية للنقل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل، في بلاغ موجّه إلى حرفائها، تعليق جميع السفرات التابعة لها بصفة وقتية، وذلك على خلفية غزارة الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الشركة أن التقلبات المناخية الأخيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه وتعطّل حركة المرور بعدد من الطرقات بكل من ولايتي نابل وزغوان، مما حال دون ضمان سلامة التنقل وحسن سير الرحلات.

وأكدت الشركة أن استئناف حركة النقل سيكون فور تحسّن الظروف الجوية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنها ستتولى إعلام الحرفاء في الإبان بكل مستجد يتعلق باستئناف الجولان.

