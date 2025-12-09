نابل: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 20 %

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغت نسبة تقدّم عملية جني الزيتون بولاية نابل إلى حدود الأسبوع الجاري 20 بالمائة وسط تقديرات بإنتاج 90 ألف طن مقابل 61 ألف طن خلال الموسم الفارط، أي بزيادة تناهز 30 بالمائة، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأبرز المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء، أن المعاصر المستغلة بولاية نابل، والبالغ عددها 46 معصرة من جملة 53، تشهد ضغطا كبيرا بسبب سرعة الجني، ما يجعل مدة انتظار الفلاح لدوره لتحويل انتاجه تصل الى حوالي الأسبوعين، بما ينعكس سلبا على جودة الزيوت، على حدّ قوله.

وفي هذا السياق، دعا عماد الباي الفلاحين الى التخفيف من سرعة الجني من أجل تقليص الضغط على المعاصر والحفاظ على المحصول، وضمان الحصول على زيوت ذات جودة عالية، مؤكدا على ضرورة أخذ الفلاحين وأصحاب المعاصر بنصائح الهياكل الفلاحية المختصة من أجل الى الحفاظ على المنتوج خلال عمليات الجني، ورفع المحصول والخزن من خلال احترام القواعد الفنية للجني والتحويل والتخزين.

وأكّد أنّ نقص اليد العاملة يعتبر من أهمّ الإشكاليات التي يعاني منها الفلاحون خلال موسم جني الزيتون، فضلا عن ارتفاع أجرها وما يترتب عن ذلك من تضاعف تكلفة الجني التي أصبحت تفوق قدرة العديد من صغار الفلاحين.

يذكر أن المساحة الجملية لغابة الزيتون بولاية نابل تبلغ حوالي 39307 هكتارات، والتي تمثل 62 بالمائة من المساحة الجملية للأشجار المثمرة، فيما تشير تقديرات الموسم الحالي إلى إنتاج محصول يناهز 90 ألف طنّ إضافة الى إنتاج 6400 طنّ من زيتون المائدة.

