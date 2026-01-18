نابل : توقعات بتراجع إنتاج الفراولة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد المساحات المخصصة لزراعة الفراولة بولاية نابل، التي تستأثر بإنتاج 90 بالمائة من الإنتاج الوطني للموسم الثاني على التوالي، تراجعا، حيث لم تتجاوز المساحات المزروعة خلال هذا الموسم 310 هكتارات مقابل 350 هكتارا خلال الموسم الفارط، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي.

و أضاف الباي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ التوقعات الأولية تشير الى ان الصابة ستكون في حدود 12 ألف طن أي بمعدل 40 طنا في الهكتار الواحد مقابل 14 ألف طن خلال الموسم الفارط لتسجل بذلك نقصا في الانتاج بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة، مرجعا هذا التراجع الى عزوف الفلاحين عن زراعة الفراولة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج.

و ترتفع تكلفة إنتاج الفراولة من موسم الى اخر، حيث تناهز تكلفة الهكتار الواحد من زراعة الفراولة خلال الموسم الحالي 120 ألف دينار، في حين أنها لم تتجاوز خلال الموسم الفارط 100 ألف دينار وذلك نتيجة تضاعف أسعار المشاتل و المستلزمات الفلاحية بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة إضافة إلى ندرة اليد العاملة و ارتفاع أسعارها.

