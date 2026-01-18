Français
Anglais
العربية
الأخبار

نابل : توقعات بتراجع إنتاج الفراولة

نابل : توقعات بتراجع إنتاج الفراولة

تشهد المساحات المخصصة لزراعة الفراولة بولاية نابل، التي تستأثر بإنتاج 90 بالمائة من الإنتاج الوطني للموسم الثاني على التوالي، تراجعا، حيث لم تتجاوز المساحات المزروعة خلال هذا الموسم 310 هكتارات مقابل 350 هكتارا خلال الموسم الفارط، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي.

و أضاف الباي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ التوقعات الأولية تشير الى ان الصابة ستكون في حدود 12 ألف طن أي بمعدل 40 طنا في الهكتار الواحد مقابل 14 ألف طن خلال الموسم الفارط لتسجل بذلك نقصا في الانتاج بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة، مرجعا هذا التراجع الى عزوف الفلاحين عن زراعة الفراولة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج.

و ترتفع تكلفة إنتاج الفراولة من موسم الى اخر، حيث تناهز تكلفة الهكتار الواحد من زراعة الفراولة خلال الموسم الحالي 120 ألف دينار، في حين أنها لم تتجاوز خلال الموسم الفارط 100 ألف دينار وذلك نتيجة تضاعف أسعار المشاتل و المستلزمات الفلاحية بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة إضافة إلى ندرة اليد العاملة و ارتفاع أسعارها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

340
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان

339
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
312
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
309
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
285
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
277
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
268
أخر الأخبار

ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد
257
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون
247
الأخبار

برنامج مباريات المنتخب الوطني في كأس إفريقيا لكرة اليد
246
الأخبار

الحكم بالسجن في حق شقيقة ليلى الطرابلسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى