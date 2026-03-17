نابل: حجز أكثر من 4 أطنان من لحوم الأبقار الفاسدة وإيقاف 3 أشخاص بينهم طبيب بيطري

تمكّن فريق تابع لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم من ولاية نابل، أمس الاثنين 16 مارس 2026، وبالتنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من حجز حوالي 4200 كلغ من لحوم الأبقار التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وبحسب مصدر أمني، تم تنفيذ عملية الحجز داخل المسلخ البلدي بمنزل تميم، وذلك إثر ورود إشعار إلى الفرقة الأمنية المعنية. وأسفرت العملية أيضا عن إيقاف 3 أشخاص، من بينهم الطبيب البيطري العامل بالمسلخ، إلى جانب حجز عدد آخر من رؤوس الأبقار التي كانت معدّة للذبح دون إخضاعها للمراقبة البيطرية اللازمة.

وفي السياق ذاته، أوضحت شيراز النجار، المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن فريقا من الهيئة شارك في عملية المعاينة، حيث تم تسجيل ذبح 11 رأسا من الأبقار الإناث تبيّن أنها مجهولة المصدر ولا تحمل شهادة إسقاط صادرة عن دائرة الإنتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة.

وأكدت النجار أن ذبح أمهات الأبقار ممنوع قانونا إلا في حال الاستظهار بشهادة إسقاط، وذلك في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية والحفاظ على القطيع.

وتندرج هذه العملية في إطار تكثيف المراقبة على مسالك الذبح والترويج، والتصدي لكل الممارسات التي تهدد سلامة المستهلك والصحة العامة.

