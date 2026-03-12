نابل: حجز وإتلاف أكثر من 3 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 9 محلات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نفّذت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، شملت عدداً كبيراً من الفضاءات والمحلات الناشطة في مجال بيع وترويج المواد الغذائية.

وبحسب ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة شراز النجار، فقد قامت سبع فرق مراقبة بالتنسيق مع فرق المراقبة المركزية والمصالح الأمنية والإدارة الجهوية للتجارة والمندوبية الجهوية للفلاحة بتنفيذ 383 عملية تفقد في مختلف نقاط البيع والتخزين.

وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق 9 محلات مفتوحة للعموم بسبب الإخلال بشروط حفظ الصحة وعدم احترام القوانين المنظمة لسلامة المواد الغذائية. وشملت هذه المخالفات ثلاث مخابز ومحلي قصابة ومقهى من الصنف الأول إضافة إلى محل لبيع المواد الغذائية بالجملة.

