نابل: حجز 3 أطنان من  الدجاج الفاسد إثر مداهمة مسلخ عشوائي بقربة وإيقاف العاملين به

تمكّنت وحدات أمنية، في عملية مشتركة، من مداهمة مسلخ عشوائي بمعتمدية قربة من ولاية نابل، لا تتوفّر فيه أدنى شروط حفظ الصحة والسلامة، حيث تم حجز نحو ثلاثة أطنان من لحوم الدواجن ومشتقاتها كانت معدّة للترويج، وتبيّن بعد المعاينة أنّها غير صالحة للاستهلاك البشري.

ووفق مصدر أمني، تولّت فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم الإشراف على عملية الرصد والمتابعة والمداهمة، بمشاركة مركز أمن قربة الجنوبية، وفريق من شرطة النجدة، إلى جانب فريق تابع لـالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأسفرت العملية عن إيقاف العاملين بالمسلخ، في حين أذنت النيابة العمومية بـإتلاف كميات اللحوم الفاسدة وفتح قضية عدلية ضد صاحب المكان، الذي كان يعتزم ترويج هذه المواد في السوق المحلية.

وكشفت عملية المعاينة أنّ المسلخ يفتقر كليًا إلى أبسط مقوّمات النظافة وشروط حفظ الصحة، فضلًا عن انبعاث روائح كريهة من اللحوم ومن المكان بصفة عامة، ما يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات الأمنية والرقابية الرامية إلى مكافحة الذبح العشوائي والتصدي لكلّ الممارسات التي تهدّد السلامة الغذائية وحماية المستهلك.

(صورة توضيحية)

