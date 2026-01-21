Français
أخر الأخبار

نابل : حملة موسعة لإزالة آثار الأمطار وإعادة السير العادي للطرقات

انطلقت بلدية نابل في تنفيذ حملة موسعة لتنظيف وجهر البالوعات، وذلك لإزالة الأتربة والرواسب التي خلّفها نزول كميات من الأمطار خلال الفترة الأخيرة، في إطار مجهودات تهدف إلى إعادة الحركة المرورية والحياة اليومية إلى نسقها العادي.

وشملت هذه الحملة عديد الشوارع والطرقات التي تأثرت بتراكم الأوحال والأتربة، حيث تم تسخير الآليات والموارد البشرية اللازمة للتدخل السريع والناجع، بما يضمن تحسين ظروف التنقل والمحافظة على السلامة العامة.

وفي هذا السياق، دعت بلدية نابل كافة المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط والمشاركة في هذا العمل الجماعي، تأكيدًا على أهمية التضامن والتعاون من أجل الحفاظ على نظافة المدينة والحد من تداعيات التقلبات المناخية.

