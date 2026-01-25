نابل: حملة نظافة شاملة لإزالة مخلفات الفيضانات بعدد من المناطق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلقت اليوم الأحد حملة نظافة شاملة بعدد من مناطق ولاية نابل، على إثر الفيضانات التي شهدتها بعض المعتمديات خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار مجهودات جماعية لإزالة المخلفات وتحسين المحيط.

وقد تم تنظيم حملة نظافة كبرى بكورنيش نابل، بمشاركة واسعة من الجمعيات والمنظمات ومتساكني الجهة من مختلف الشرائح العمرية، إلى جانب الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وعدد من الشركات الخاصة. وساهمت بلدية نابل في توفير الدعم اللوجستي اللازم لإنجاح هذه الحملة.

وشملت الأشغال جمع النفايات، ورفع الأتربة والرواسب، وكنس الكورنيش، بهدف إعادة المنطقة إلى وضعها الطبيعي وتحسين المشهد البيئي.

وفي السياق ذاته، نظّمت معتمدية دار شعبان الفهري حملة نظافة مكثفة، بمشاركة بلدية دار شعبان الفهري ومكونات المجتمع المدني، حيث تم التدخل بعدد من الأحياء المتضررة، تأكيدًا على أهمية العمل التشاركي في مجابهة تداعيات التقلبات المناخية والحفاظ على نظافة المحيط.

