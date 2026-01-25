نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنظّم بلدية نابل، اليوم الأحد 25 جانفي 2025، حملة نظافة واسعة على مستوى كورنيش المدينة، تنطلق بداية من الساعة الثامنة صباحًا، وذلك لإزالة النفايات والأتربة والرواسب التي خلّفتها الأمطار الأخيرة ومياه البحر.

وأفادت البلدية، في بلاغ لها، أن هذه الحملة تندرج في إطار مجهوداتها الرامية إلى تحسين المحيط والمحافظة على جمالية المدينة، خاصة بعد التقلبات المناخية التي شهدتها الجهة وما نتج عنها من تراكم للمخلّفات.

كما وجّهت بلدية نابل دعوة مفتوحة إلى مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات، إضافة إلى المتساكنين، للمشاركة في هذه الحملة ومعاضدة مجهودات المصالح البلدية، بما يساهم في إعادة الاعتبار لكورنيش المدينة وتعزيز الوعي الجماعي بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة.

