نابل : زيارة ميدانية إلى إحدى الفضاءات التجارية والسوق اليومية

في إطار الإطلاع على مدى جاهزية الأسواق وإستعدادات التجار لشهر رمضان المبارك، تحولت السيدة هناء شوشاني والية نابل اليوم الخميس 19 فيفري 2026 إلى إحدى الفضاءات التجارية الكبرى والسوق اليومية بنابل أين تفقدت مختلف أروقة الفضاء ووقفت على مدى توفر العرض في مختلف المواد الغذائية الفلاحية واللحوم بأصنافها الحمراء والبيضاء والأسماك ومتابعة الأسعار المعروضة بحضور معتمد نابل، المدير الجهوي للتجارة وفرق المراقبة الإقتصادية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية مدعومين بالمصالح الأمنية.

وأكدت الوالية من خلال الإستماع إلى مشاغل عدد من المواطنين والتجار المنتصبين بالسوق على إحترام الظروف الصحية لخزن وعرض المنتوجات وإحترام الأسعار القانونية المحدّدة، وشدّدت على ضرورة تفعيل أقصى درجات الرقابة لحماية المقدرة الشرائية للمواطن من الترفيع المشط للأسعار أو الإحتكار.

كما عاينت الوالية تنوع ووفرة المعروض في أغلب المنتجات الفلاحية ومعقولية الأسعار، مشجعة على المنافسة التي تضمن توفير المواد ذات الجودة العالية بأسعار مدروسة، مؤكّدة بالمناسبة على حتمية ضمان انتظام التزويد وتأمين إحتياجات المستهلكين دون إنقطاع.

