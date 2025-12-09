نابل: ضغط كبير على المعاصر واتحاد الفلاحين يوصي بإبطاء نسق الجني 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد ولاية نابل تقدّمًا في موسم جني الزيتون بلغ 20٪ منذ انطلاق الحملة، وسط توقعات بإنتاج 90 ألف طن خلال الموسم الحالي، مقابل 61 ألف طن في الموسم الماضي، أي بزيادة تقدَّر بنحو 30٪ ، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، عماد الباي.

وأوضح الباي أن 46 معصرة من أصل 53 دخلت حيّز الاستغلال، وأن أغلبها يشهد ضغطًا غير مسبوق نتيجة تسارع وتيرة الجني، مما أدى إلى فترات انتظار قد تتجاوز الأسبوعين قبل تمكن الفلاحين من عصر محاصيلهم، وهو ما قد يؤثر سلبًا على جودة الزيت.

ودعا الاتحاد الجهوي الفلاحين إلى تخفيف نسق الجني وتوزيع العمليات على فترة أطول بهدف تقليص الضغط على المعاصر والحفاظ على جودة الزيت المستخرج، إضافة إلى الالتزام بالإرشادات الفنية الخاصة بالجمع والتخزين لضمان منتوج ذي قيمة عالية.

المصدر: وات

