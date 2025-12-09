Français
Anglais
العربية
الأخبار

نابل: ضغط كبير على المعاصر واتحاد الفلاحين يوصي بإبطاء نسق الجني 

نابل: ضغط كبير على المعاصر واتحاد الفلاحين يوصي بإبطاء نسق الجني 

تشهد ولاية نابل تقدّمًا في موسم جني الزيتون بلغ 20٪ منذ انطلاق الحملة، وسط توقعات بإنتاج 90 ألف طن خلال الموسم الحالي، مقابل 61 ألف طن في الموسم الماضي، أي بزيادة تقدَّر بنحو 30٪، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، عماد الباي.

وأوضح الباي أن 46 معصرة من أصل 53 دخلت حيّز الاستغلال، وأن أغلبها يشهد ضغطًا غير مسبوق نتيجة تسارع وتيرة الجني، مما أدى إلى فترات انتظار قد تتجاوز الأسبوعين قبل تمكن الفلاحين من عصر محاصيلهم، وهو ما قد يؤثر سلبًا على جودة الزيت.

ودعا الاتحاد الجهوي الفلاحين إلى تخفيف نسق الجني وتوزيع العمليات على فترة أطول بهدف تقليص الضغط على المعاصر والحفاظ على جودة الزيت المستخرج، إضافة إلى الالتزام بالإرشادات الفنية الخاصة بالجمع والتخزين لضمان منتوج ذي قيمة عالية.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

593
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

356
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
322
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
311
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
309
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين
302
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
295
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
288
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
280
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
270
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى