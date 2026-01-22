نابل : غلق مؤقت لهذه الطرقات..ودعوة إلى مُلازمة الحذر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل عن الغلق المؤقت للطريق المحلية رقم 612 على مستوى وادي المغازل في جزئه الممتد بين مدينة الصمعة والطريق المحلية رقم 597

وأرجعت ذلك إلى تهاطل كميات من الأمطار بولاية نابل يومي 19 و20 جانفي 2026 وتسجيل أضرار على مستوى المنشأة المائية بوادي المغازل بالطريق المحلية رقم 612 الرابطة بين مدينة تازركة مرورًا بمدينة الصمعة إلى حدود الطريق المحلية رقم 597.

وأفادت وزارة التجهيز والإسكان، في بلاغ، بأنه يمكن لمستعملي الطريق القاصدين الصمعة انطلاقًا من الطريق المحلية رقم 597 استعمال مسلك الصمعة – الغرادية داعية إلى توخي أقصى درجات الحذر، واحترام قواعد السلامة المرورية.

