نابل: قافلة صحية لفائدة المقيمين بدار رعاية المسنين بقرمبالية

نظمت الإدارة الجهوية للصحة بنابل، مساء أمس الثلاثاء، قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات لفائدة المقيمين بدار رعاية المسنين بقرمبالية في إطار برنامج “رمضانيات صحيّة” الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار “في رمضان وزارة الصحة مع كبارنا في ديارنا”، وفق المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة.

وأوضح بودوارة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة استهدفت 40 مسنا بمركز رعاية المسنين، وأمّنها فريق من الإطارات شبه الطبية والأطباء في عدّة اختصاصات على غرار أمراض القلب والشرايين، وأمراض الحلق والأنف والحنجرة، والأمراض الجلدية، وطب الأسنان، والطب النفسي، وطب العيون، بالإضافة إلى ورشة لتقصي مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم.

ولفت إلى أن برنامج القوافل المنتظمة بدور المسنين خلال شهر رمضان يتضمّن تأمين عيادات طبيّة في  11 دار رعاية مسنين بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد الإحاطة بكبار السن الفاقدين للسند العائلي خلال الشهر الكريم، ومزيد تقريب الخدمات التثقيفية والصحية في اختصاصات مختلفة، وتعزيز ثقافة الوقاية خلال شهر رمضان، مع المتابعة المستمرة للوضعية الصحيّة للمسنين المنتفعين بخدمات القافلة.

