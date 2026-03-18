نابل: وزير الفلاحة يتابع المشاريع الغابية ويشدد على دعم التشجير

أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، ظهر يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، زيارة ميدانية إلى ولاية نابل، شملت عددا من المحطات ذات الصلة بالقطاع الغابي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشاريع الغابية وتعزيز استدامتها بالجهة.

وجرت هذه الزيارة بحضور المدير العام للغابات، والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بنابل، إلى جانب عدد من إطارات وأعوان الغابات.

الاطلاع على مشروع تثبيت الكثبان الرملية بالرتيبة

واستهل الوزير زيارته بالاطلاع على مشروع تثبيت الكثبان الرملية بمنطقة الرتيبة، حيث تم الوقوف على أهمية التدخلات المنجزة في الحد من زحف الرمال الشاطئية.

وأبرزت المعطيات المقدمة خلال هذه المحطة النتائج الإيجابية التي حققها المشروع في حماية الأراضي واسترجاع مساحات كانت مهددة بالترمل، بما يساهم في دعم التوازن البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية بالمنطقة.

غراسة رمزية للأشجار في المنبت الغابي بوادي البير

وتواصلت الزيارة بالتحول إلى المنبت الغابي بوادي البير، حيث كان في استقبال الوزير إطارات من الإدارة العامة للغابات وممثلون عن الدوائر الغابية بولايات نابل وزغوان وسوسة وبن عروس.

ومثلت هذه المحطة مناسبة للقيام بعملية غراسة رمزية لعدد من الأشجار، في خطوة تعكس التزام الدولة بمواصلة دعم برامج التشجير والحفاظ على الغطاء الغابي.

إشكاليات تملح المياه ومشروع محطة تحلية قيد الإنجاز

كما اطلع وزير الفلاحة على سير العمل داخل المنبت الغابي، واستمع إلى عرض حول أبرز الإشكاليات المطروحة، وفي مقدمتها مسألة تملح المياه وانعكاساتها على الإنتاجية.

وتم بالمناسبة تقديم مشروع محطة تحلية المياه الجاري إنجازه، والذي ينتظر أن يساهم في تحسين جودة الموارد المائية وضمان استمرارية نشاط المنبت في أفضل الظروف، بما يعزز مردودية هذا الفضاء الغابي الحيوي.

لقاء تواصلي لتطوير القطاع الغابي بالجهة

واختتمت الزيارة الميدانية بإقامة مأدبة إفطار على شرف الوزير، شكلت مناسبة لتعزيز التواصل مع الإطارات الجهوية والمحلية وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمزيد تطوير القطاع الغابي بولاية نابل ودعم المشاريع البيئية ذات الصلة.

