نابل: وفاة اعتُبرت طبيعية… قبل اكتشاف جريمة قتل

تمكّنت الوحدات الأمنية بقربة الجنوبية من إيقاف شاب يُشتبه في تورّطه في قتل جدّته بمنطقة الحمادة التابعة لمعتمدية الميدة من ولاية نابل، وذلك إثر تطورات جديدة في القضية كشفت عنها نتائج الطب الشرعي.

وتعود أطوار الحادثة إلى يوم الجمعة الماضي، حين تم العثور على جثة الضحية داخل منزلها، حيث تم في مرحلة أولى ترجيح فرضية الوفاة الطبيعية. غير أن تقرير الطب الشرعي أكد لاحقًا أن الوفاة كانت نتيجة عملية خنق، يُرجّح تنفيذها باستعمال وسادة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لديوان آف آم.

وبناءً على هذه المعطيات، باشرت الوحدات الأمنية تحرياتها المكثفة، التي أسفرت عن إيقاف المشتبه به يوم أمس، ليتبيّن أنه حفيد الضحية.

ولا تزال الأبحاث جارية للكشف عن ملابسات هذه الجريمة ودوافعها، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

