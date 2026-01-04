Français
الأخبار

نادر الغندري : خيبة أمل كبيرة و نعتذر للشعب

نادر الغندري : خيبة أمل كبيرة و نعتذر للشعب

نشر لاعب المنتخب الوطني التونسي نادر الغندري تدوينة عبّر من خلالها عن حزنه الكبير عقب خروج المنتخب من منافسات كأس أمم إفريقيا، مؤكّدًا شعوره بالمسؤولية رغم عدم مشاركته في المباريات.

و جاء في نص التدوينة :

خيبة أمل كبيرة هذا المساء. الإقصاء مؤلم جدًا، خاصة في مسابقة كنا نطمح فيها إلى الذهاب بعيدًا وإسعاد شعب بأكمله.

حتى دون أن تتاح لي فرصة اللعب، فأنا جزء من هذه المجموعة و أشعر بنفس الحزن.

لقد قدمنا كل ما لدينا بما توفر لنا من إمكانيات، وبقلبٍ صادق ورغبة في تقديم الأفضل، لكن كرة القدم تكون أحيانًا قاسية.

أعتذر للشعب، ولكل من آمن بنا. شكرًا على دعمكم، سنواصل العمل و سنمضي قدمًا معًا.

