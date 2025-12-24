نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي سيون السويسري، اليوم، أنه سيجري تربصًا تحضيريًا في تونس خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 جانفي 2026، وذلك بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة.

ويأتي هذا التربص في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات القادمة، حيث اختار الإطار الفني طبرقة لما توفره من مناخ ملائم وظروف مثالية للتحضيرات، إلى جانب جودة الملاعب والبنية التحتية الرياضية.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة طبرقة أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة مفضلة لعدة فرق تونسية وعربية وحتى عالمية، بفضل مستوى تجهيزاتها الرياضية ووفرة فنادقها المصنفة، ما جعلها محطة بارزة لاحتضان التربصات التحضيرية بمختلف الاختصاصات الرياضية

