Français
Anglais
العربية
الأخبار

ناسا: في 14 جانفي إخلاء طاقم من محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة طبية

ناسا: في 14 جانفي إخلاء طاقم من محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة طبية

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المختبر المداري، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن إخلاء طاقم من محطة الفضاء الدولية (ISS) بسبب طارئ صحي.

وأفادت ناسا، ابتداءً من يوم الخميس المقبل، بأن طاقم محطة الفضاء الدولية الذي تقرر إخلاؤه على خلفية مشكلة طبية قد يعود إلى الأرض في اليوم نفسه.

وكتبت الوكالة على منصة «إكس»:
«تخطط ناسا وسبايس إكس لفصل المركبة Cريوء11 عن محطة الفضاء الدولية في أقرب وقت عند الساعة 17:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (23:00 بتوقيت تونس) يوم 14 يناير، على أن يتم الهبوط في المحيط قبالة سواحل كاليفورنيا في وقت مبكر من يوم 15 جانفي، وذلك رهناً بالظروف الجوية وإجراأت الاسترجاع».

وكانت وكالة الفضاء الأميركية قد أعلنت، يوم الخميس، أن أفراد طاقم مكوّن من أربعة رواد فضاء في محطة الفضاء الدولية سيتم إجلاؤهم خلال الأيام المقبلة، بسبب مشكلة صحية تعرّض لها أحد رواد الفضاء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

381
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

341
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
334
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
334
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
289
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
276
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي
264
الأخبار

قضية مخدرات: عدم سماع الدعوى في حقّ سليم شيبوب
261
الأخبار

المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر أصحاب الصيدليات الخاصة
259
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء وتؤكد على “الثورة التشريعية” وتنفيذ المشاريع بسرعة
258
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى