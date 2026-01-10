ناسا: في 14 جانفي إخلاء طاقم من محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة طبية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المختبر المداري، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن إخلاء طاقم من محطة الفضاء الدولية (ISS) بسبب طارئ صحي.

وأفادت ناسا، ابتداءً من يوم الخميس المقبل، بأن طاقم محطة الفضاء الدولية الذي تقرر إخلاؤه على خلفية مشكلة طبية قد يعود إلى الأرض في اليوم نفسه.

وكتبت الوكالة على منصة «إكس»:

«تخطط ناسا وسبايس إكس لفصل المركبة Cريوء11 عن محطة الفضاء الدولية في أقرب وقت عند الساعة 17:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (23:00 بتوقيت تونس) يوم 14 يناير، على أن يتم الهبوط في المحيط قبالة سواحل كاليفورنيا في وقت مبكر من يوم 15 جانفي، وذلك رهناً بالظروف الجوية وإجراأت الاسترجاع».

وكانت وكالة الفضاء الأميركية قد أعلنت، يوم الخميس، أن أفراد طاقم مكوّن من أربعة رواد فضاء في محطة الفضاء الدولية سيتم إجلاؤهم خلال الأيام المقبلة، بسبب مشكلة صحية تعرّض لها أحد رواد الفضاء.

