في ما يلي نتائج أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس :

الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 :

البوسنة و الهرسكة 1 – 1 إيطاليا (تأهّل البوسنة و الهرسك إلى كأس العالم بضربات الجزاء 4-1)

السويد 3 – 2 بولندا (تأهّل السويد إلى كأس العالم و إلتحاقها بمجموعة المنتخب الوطني ، هولندا و اليابان)

التشيك 2 – 2 الدنمارك (تأهّل التشيك إلى كأس العالم بضربات الجزاء 3-1)

كوسوفو 0 – 1 تركيا (تأهّل تركيا إلى كأس العالم)

مباريات وديّة :

إسبانيا 0 – 0 مصر

السينغال 3 – 1 غامبيا

بوركينافاسو 1 – 1 غينيا بيساو

أوكرانيا 1 – 0 ألبانيا

سلوفاكيا 2 – 0 رومانيا

هولندا 1 – 1 الإكوادور

بلاد الغال 1 – 1 إيراندا الشمالية

إيرلندا 0 – 0 مقدونيا الشمالية

النمسا 1 – 0 كوريا الجنوبية

إنقلترا 0 – 1 اليابان

إسكتلندا 0 – 1 الكوت ديفوار

الجزائر 0 – 0 الأوروغواي

البيرو 2 – 2 الهندوراس

المغرب 2 – 1 الباراغواي

غينيا 0 – 1 البينين

الأردن 2 – 2 نيجيريا

هايتي 1 – 1 إيسلندا

روسيا 0 – 0 مالي

المجر 0 – 0 اليونان

صربيا 2 – 1 المملكة العربية السعودية

سان مارينو 0 – 0 إندورا

النرويج 0 – 0 سويسرا

مونتينيغرو 2 – 3 سلوفينيا

النيجر 0 – 1 التوغو

ليبيريا 2 – 2 ليبيا

كوستاريكا 0 – 5 إيران

بوتسوانا 1 – 0 الملاوي

الصين 0 – 2 الكاميرون

