في ما يلي نتائج أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس :
الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 :
البوسنة و الهرسكة 1 – 1 إيطاليا (تأهّل البوسنة و الهرسك إلى كأس العالم بضربات الجزاء 4-1)
السويد 3 – 2 بولندا (تأهّل السويد إلى كأس العالم و إلتحاقها بمجموعة المنتخب الوطني ، هولندا و اليابان)
التشيك 2 – 2 الدنمارك (تأهّل التشيك إلى كأس العالم بضربات الجزاء 3-1)
كوسوفو 0 – 1 تركيا (تأهّل تركيا إلى كأس العالم)
مباريات وديّة :
إسبانيا 0 – 0 مصر
السينغال 3 – 1 غامبيا
بوركينافاسو 1 – 1 غينيا بيساو
أوكرانيا 1 – 0 ألبانيا
سلوفاكيا 2 – 0 رومانيا
هولندا 1 – 1 الإكوادور
بلاد الغال 1 – 1 إيراندا الشمالية
إيرلندا 0 – 0 مقدونيا الشمالية
النمسا 1 – 0 كوريا الجنوبية
إنقلترا 0 – 1 اليابان
إسكتلندا 0 – 1 الكوت ديفوار
الجزائر 0 – 0 الأوروغواي
البيرو 2 – 2 الهندوراس
المغرب 2 – 1 الباراغواي
غينيا 0 – 1 البينين
الأردن 2 – 2 نيجيريا
هايتي 1 – 1 إيسلندا
روسيا 0 – 0 مالي
المجر 0 – 0 اليونان
صربيا 2 – 1 المملكة العربية السعودية
سان مارينو 0 – 0 إندورا
النرويج 0 – 0 سويسرا
مونتينيغرو 2 – 3 سلوفينيا
النيجر 0 – 1 التوغو
ليبيريا 2 – 2 ليبيا
كوستاريكا 0 – 5 إيران
بوتسوانا 1 – 0 الملاوي
الصين 0 – 2 الكاميرون
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب