نتائج الجولة 17 لبطولة النخبة لكرة اليد (فيديو)

دارت، عشية اليوم السبت، الجولة السابعة عشر من بطولة النخبة لكرة واسفرت عن النتائج التالية:

بعث بني خيار – نادي ساقية الزيت (31-31)

جمعية الحمامات – سبورتينغ المكنين (26-30)

الملعب التونسي – النجم الساحلي (24-34)

نادي كرة اليد بقصور الساف – الترجي الرياضي (24-38)

نادي كرة اليد بجمال – النادي الافريقي (26-27)

نسر طبلبة – مكارم المهدية (توقفت في الدقيقة 15)

الترتيب

1- الترجي الرياضي49

2- النادي الافريقي 49

3- النجم الساحلي 41

4- نادي ساقية الزيت 40

5- سبورتينغ المكنين 37

6- نادي كرة اليد بجمال 33

7- بعث بني خيار 32

8- مكارم المهدية 29 (-1)

9- جمعية الحمامات 27

10- الملعب التونسي 25

11- نادي كرة اليد بقصورالساف 24

12- نسر طبلبة 18 (-1)

