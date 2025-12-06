نتائج الجولة 17 لبطولة النخبة لكرة اليد (فيديو)

دارت، عشية اليوم السبت، الجولة السابعة عشر من بطولة النخبة لكرة واسفرت عن النتائج التالية:
بعث بني خيار – نادي ساقية الزيت (31-31)
جمعية الحمامات – سبورتينغ المكنين (26-30)
الملعب التونسي – النجم الساحلي (24-34)
نادي كرة اليد بقصور الساف – الترجي الرياضي (24-38)
نادي كرة اليد بجمال – النادي الافريقي (26-27)
نسر طبلبة – مكارم المهدية (توقفت في الدقيقة 15)
الترتيب
1- الترجي الرياضي49
2- النادي الافريقي 49
3- النجم الساحلي 41
4- نادي ساقية الزيت 40
5- سبورتينغ المكنين 37
6- نادي كرة اليد بجمال 33
7- بعث بني خيار 32
8- مكارم المهدية 29 (-1)
9- جمعية الحمامات 27
10- الملعب التونسي 25
11- نادي كرة اليد بقصورالساف 24
12- نسر طبلبة 18 (-1)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب