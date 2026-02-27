نتائج قرعة الدّور السادس عشر لكأس تونس لكرة القدم

دارت منذ قليل عملية سحب قرعة الدّور السادس عشر لكأس تونس لكرة القدم.
و قد أسفرت عن النتائج التالية :
شبيبة القيروان – النادي الصفاقسي
بعث بوحجلة -اتحاد قصور الساف
اتحاد اجيم جربة -مكارم المهدية
واحة قبلي -شبيبة العمران
كوكب عقارب-الملعب القابسي
تقدم ساقية الدائر- مشعل الساحلين
نجم المتلوي-مستقبل قابس
جندوبة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي
هلال مساكن -اتحاد بن قردان
مستقبل سليمان – الملعب التونسي
الاتحاد المنستيري- النادي الافريقي
النادي الرياضي البنزرتي – مستقبل المرسى
سهم قصر قفصة -النجم الساحلي
ملعب مرناق-الأولمبي الباجي
الترجي الجرجيسي -النادي القربي
وداد الحامة أو ستير جرزونة – الترجي الرياضي التونسي
و ستجرى مقابلات هذا الدور أيام 20 و21 و22 مارس 2026.
