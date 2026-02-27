نتائج قرعة الدّور السادس عشر لكأس تونس لكرة القدم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دارت منذ قليل عملية سحب قرعة الدّور السادس عشر لكأس تونس لكرة القدم.

و قد أسفرت عن النتائج التالية :

شبيبة القيروان – النادي الصفاقسي

بعث بوحجلة -اتحاد قصور الساف

اتحاد اجيم جربة -مكارم المهدية

واحة قبلي -شبيبة العمران

كوكب عقارب-الملعب القابسي

تقدم ساقية الدائر- مشعل الساحلين

نجم المتلوي-مستقبل قابس

جندوبة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي

هلال مساكن -اتحاد بن قردان

مستقبل سليمان – الملعب التونسي

الاتحاد المنستيري- النادي الافريقي

النادي الرياضي البنزرتي – مستقبل المرسى

سهم قصر قفصة -النجم الساحلي

ملعب مرناق-الأولمبي الباجي

الترجي الجرجيسي -النادي القربي

وداد الحامة أو ستير جرزونة – الترجي الرياضي التونسي

و ستجرى مقابلات هذا الدور أيام 20 و21 و22 مارس 2026.

