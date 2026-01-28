نتائج مباريات الجولة الختامية من المرحلة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دارت مساء اليوم الأربعاء 28 مارس مباريات الجولة الختامية من المرحلة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

و قد أسفرت عن النتائج التالية :

أجاكس أمستردام الهولندي 1 – 2 أولمبياكوس اليوناني

موناكو الفرنسي 0 – 0 جوفنتوس الإيطالي

أرسنال الإنقليزي 3 – 2 كايرات الكازخستاني

آتليتيك بيلباو الإسباني 2 – 3 سبورتينغ لشبونة البرتغالي

آتليتيكو مدريد الإسباني 1 – 2 بودو غليمت النرويجي

برشلونة الإسباني 4 – 1 أف سي كوبنهاغن الدنماركي

باير ليفركوزن الألماني 3 – 0 فياريال الإسباني

بنفيكا البرتغالي 4 – 2 ريال مدريد الإسباني

بوروسيا دورتموند الألماني 0 – 2 إنتر ميلان الإيطالي

كلوب بروج البلجيكي 3 – 0 أولمبيك مارسيليا

آينتراخت فرانكفورت الألماني 0 – 2 توتنهام هوتسبير الإنقليزي

ليفربول الإنقليزي 6 – 0 كراباغ اڨدام الأذربيجاني

مانشستر سيتي الإنقليزي 2 – 0 غالاتاساري التركي

نابولي الإيطالي 2 – 3 تشلسي الإنقليزي

بي اس في أندهوفن الهولندي 1 – 2 بايرن ميونيخ الألماني

بافوز القبرصي 4 – 1 سلافيا براغ التشيكي

باريس سان جيرمان الفرنسي 1 – 1 نيوكاسل يونايتد الإنقليزي

سان جيلواز البلجيكي 1 – 0 أتالانتا الإيطالي

