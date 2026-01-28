نتائج مباريات الجولة الختامية من المرحلة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا

دارت مساء اليوم الأربعاء 28 مارس مباريات الجولة الختامية من المرحلة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
و قد أسفرت عن النتائج التالية :
أجاكس أمستردام الهولندي 1 – 2 أولمبياكوس اليوناني
موناكو الفرنسي 0 – 0 جوفنتوس الإيطالي
أرسنال الإنقليزي 3 – 2 كايرات الكازخستاني
آتليتيك بيلباو الإسباني 2 – 3 سبورتينغ لشبونة البرتغالي
آتليتيكو مدريد الإسباني 1 – 2 بودو غليمت النرويجي
برشلونة الإسباني 4 – 1 أف سي كوبنهاغن الدنماركي
باير ليفركوزن الألماني 3 – 0 فياريال الإسباني
بنفيكا البرتغالي 4 – 2 ريال مدريد الإسباني
بوروسيا دورتموند الألماني 0 – 2 إنتر ميلان الإيطالي
كلوب بروج البلجيكي 3 – 0 أولمبيك مارسيليا
آينتراخت فرانكفورت الألماني 0 – 2 توتنهام هوتسبير الإنقليزي
ليفربول الإنقليزي 6 – 0 كراباغ اڨدام الأذربيجاني
مانشستر سيتي الإنقليزي 2 – 0 غالاتاساري التركي
نابولي الإيطالي 2 – 3 تشلسي الإنقليزي
بي اس في أندهوفن الهولندي 1 – 2 بايرن ميونيخ الألماني
بافوز القبرصي 4 – 1 سلافيا براغ التشيكي
باريس سان جيرمان الفرنسي 1 – 1 نيوكاسل يونايتد الإنقليزي
سان جيلواز البلجيكي 1 – 0 أتالانتا الإيطالي
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب