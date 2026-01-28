Français
Anglais
العربية
الأخبار

نتائج مباريات الجولة الختامية من المرحلة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات الجولة الختامية من المرحلة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا

دارت مساء اليوم الأربعاء 28 مارس مباريات الجولة الختامية من المرحلة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

و قد أسفرت عن النتائج التالية :

أجاكس أمستردام الهولندي 1 – 2 أولمبياكوس اليوناني

موناكو الفرنسي 0 – 0 جوفنتوس الإيطالي

أرسنال الإنقليزي 3 – 2 كايرات الكازخستاني

آتليتيك بيلباو الإسباني 2 – 3 سبورتينغ لشبونة البرتغالي

آتليتيكو مدريد الإسباني 1 – 2 بودو غليمت النرويجي

برشلونة الإسباني 4 – 1 أف سي كوبنهاغن الدنماركي

باير ليفركوزن الألماني 3 – 0 فياريال الإسباني

بنفيكا البرتغالي 4 – 2 ريال مدريد الإسباني

بوروسيا دورتموند الألماني 0 – 2 إنتر ميلان الإيطالي

كلوب بروج البلجيكي 3 – 0 أولمبيك مارسيليا

آينتراخت فرانكفورت الألماني 0 – 2 توتنهام هوتسبير الإنقليزي

ليفربول الإنقليزي 6 – 0 كراباغ اڨدام الأذربيجاني

مانشستر سيتي الإنقليزي 2 – 0 غالاتاساري التركي

نابولي الإيطالي 2 – 3 تشلسي الإنقليزي

بي اس في أندهوفن الهولندي 1 – 2 بايرن ميونيخ الألماني

بافوز القبرصي 4 – 1 سلافيا براغ التشيكي

باريس سان جيرمان الفرنسي 1 – 1 نيوكاسل يونايتد الإنقليزي

سان جيلواز البلجيكي 1 – 0 أتالانتا الإيطالي

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

475
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

393
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
339
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
338
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
315
الأخبار

بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة
309
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
290
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها
290
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي
280
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)
276
اقتصاد وأعمال

باجة : إقبال ملحوظ على نقطة بيع التمور و انخفاض الأسعار في اليوم الأخير

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى