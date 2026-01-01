نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) – الموسم العادي: نتائج ليلة الأربعاء (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ليلة الأربعاء، فاز فريق شيكاغو بولز على نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 134-118 على أرضه، كما حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزًا ساحقًا على بورتلاند تريل بليزرز بنتيجة 124-95.

في 1 يناير 2026، تصدّر جوليان شامباني قائمة هدافي المباراة برصيد 36 نقطة، ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز على نيويورك نيكس بنتيجة 134-132.

النتائج المسجلة:

شيكاغو بولز 134-118 نيو أورليانز بيليكانز

سان أنطونيو سبيرز 134-132 نيويورك نيكس

تورنتو رابتورز 103-106 دنفر ناجتس

أوكلاهوما سيتي ثاندر 124-95 بورتلاند تريل بليزرز

ميلووكي باكس 113-114 واشنطن ويزاردز

