نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) – الموسم العادي: نتائج ليلة الأربعاء (فيديو)

في ليلة الأربعاء، فاز فريق شيكاغو بولز على نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 134-118 على أرضه، كما حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزًا ساحقًا على بورتلاند تريل بليزرز بنتيجة 124-95.
في 1 يناير 2026، تصدّر جوليان شامباني قائمة هدافي المباراة برصيد 36 نقطة، ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز على نيويورك نيكس بنتيجة 134-132.
النتائج المسجلة:
شيكاغو بولز 134-118 نيو أورليانز بيليكانز
سان أنطونيو سبيرز 134-132 نيويورك نيكس
تورنتو رابتورز 103-106 دنفر ناجتس
أوكلاهوما سيتي ثاندر 124-95 بورتلاند تريل بليزرز
ميلووكي باكس 113-114 واشنطن ويزاردز
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب