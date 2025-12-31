نتائج مباريات ليلة الثلاثاء من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) – الموسم العادي (فيديو)

شهدت ليلة الثلاثاء فوزًا مفاجئًا لفريق ديترويت بيستونز خارج أرضه على لوس أنجلوس ليكرز، بالإضافة إلى فوزين خارج أرضهما لفريقي بوسطن سلتكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز (بعد الوقت الإضافي).
النتائج المسجلة:
ممفيس جريزليز 136-139 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (بعد الوقت الإضافي)
يوتا جاز 119-129 بوسطن سلتكس
لوس أنجلوس ليكرز 106-128 ديترويت بيستونز
لوس أنجلوس كليبرز 131-90 سكرامنتو كينجز
جدول مباريات ليلة الأربعاء:
شارلوت هورنتس 7:00 مساءً غولدن ستايت واريورز
إنديانا بيسرز 9:00 مساءً أورلاندو ماجيك
أتلانتا هوكس 9:00 مساءً مينيسوتا تمبروولفز
كليفلاند كافالييرز 9:30 مساءً فينيكس صنز
