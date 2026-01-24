نتائج مباريات ليلة الجمعة في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) – الموسم العادي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت مباريات ليلة الجمعة خسارة حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر مجددًا، وهذه المرة على أرضه (114-117) أمام إنديانا بيسرز.

في الوقت نفسه، فاز بوسطن سلتكس على بروكلين نتس في الوقت الإضافي (130-126).

النتائج المسجلة

ديترويت بيستونز 104-111 هيوستن روكتس

أتلانتا هوكس 110-103 فينيكس صنز

بروكلين نتس 126-130 بوسطن سلتكس (وقت إضافي)

كليفلاند كافالييرز 123-118 سكرامنتو كينغز

ممفيس غريزليز 127-133 نيو أورليانز بيليكانز

ميلووكي باكس 100-102 دنفر ناغتس

أوكلاهوما سيتي ثاندر 114-117 إنديانا بيسرز

بورتلاند تريل بليزرز 98-110 تورنتو رابتورز

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 21:00 نيويورك نيكس

مينيسوتا تمبروولفز 23:30 غولدن ستايت واريورز

