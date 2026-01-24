نتائج مباريات ليلة الجمعة في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) – الموسم العادي (فيديو)

شهدت مباريات ليلة الجمعة خسارة حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر مجددًا، وهذه المرة على أرضه (114-117) أمام إنديانا بيسرز.
في الوقت نفسه، فاز بوسطن سلتكس على بروكلين نتس في الوقت الإضافي (130-126).
النتائج المسجلة
ديترويت بيستونز 104-111 هيوستن روكتس
أتلانتا هوكس 110-103 فينيكس صنز
بروكلين نتس 126-130 بوسطن سلتكس (وقت إضافي)
كليفلاند كافالييرز 123-118 سكرامنتو كينغز
ممفيس غريزليز 127-133 نيو أورليانز بيليكانز
ميلووكي باكس 100-102 دنفر ناغتس
أوكلاهوما سيتي ثاندر 114-117 إنديانا بيسرز
بورتلاند تريل بليزرز 98-110 تورنتو رابتورز
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 21:00 نيويورك نيكس
مينيسوتا تمبروولفز 23:30 غولدن ستايت واريورز
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب