Français
Anglais
العربية
رياضة

نتائج مباريات ليلة الجمعة في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) – الموسم العادي (فيديو)

شهدت مباريات ليلة الجمعة هزيمة قاسية لفريقي أتلانتا هوكس وإنديانا بيسرز على أرضهما أمام ميامي هيت وبوسطن سلتكس على التوالي.

النتائج المسجلة
أورلاندو ماجيك 105-120 شارلوت هورنتس
واشنطن ويزاردز 138-117 تورنتو رابتورز
أتلانتا هوكس 111-126 ميامي هيت
إنديانا بيسرز 122-140 بوسطن سلتكس
شيكاغو بولز 109-102 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
نيو أورليانز بيليكانز 108-115 فينيكس صنز
ممفيس جريزليز 125-104 ميلووكي باكس
يوتا جاز 131-129 ديترويت بيستونز
بورتلاند تريل بليزرز 103-119 لوس أنجلوس كليبرز
ساكرامنتو كينغز 11:00 مساءً دالاس مافريكس

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

307
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)

286
أخر الأخبار

مشاريع طاقات بديلة لتوفير نفقات بـ‎ 160 مليون دينار سنويا
277
أخر الأخبار

سنة 2025 بالأرقام: أهم الإجراءات الاقتصادية المصادق عليها (تقرير)
277
الأخبار

الشرع يقدّم لترامب رأسيْ رفيقين سابقين… من قادة تنظيم داعش
275
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء
264
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – نيجيريا… حكم مالي لإدارة المواجهة
263
أخر الأخبار

أحمد ونيس يكشف أسباب تصويت البرلمان الجزائري بالاجماع مع تجريم الاستعمار الفرنسي [فيديو]
259
اقتصاد وأعمال

تحسّن سعر صرف الدينار التونسي : الدولار تحت عتبة 2,9 دينارًا
258
أخر الأخبار

تونس: ديوان الأعلاف يُحدد أسعار بيع الذرة العلفية
254
الأخبار

عملة: نقوش خفية في قطعة الدينارين يستحيل رؤيتها بالعين المجردة!

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى