نتائج مباريات ليلة الجمعة في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) – الموسم العادي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت مباريات ليلة الجمعة هزيمة قاسية لفريقي أتلانتا هوكس وإنديانا بيسرز على أرضهما أمام ميامي هيت وبوسطن سلتكس على التوالي.

النتائج المسجلة

أورلاندو ماجيك 105-120 شارلوت هورنتس

واشنطن ويزاردز 138-117 تورنتو رابتورز

أتلانتا هوكس 111-126 ميامي هيت

إنديانا بيسرز 122-140 بوسطن سلتكس

شيكاغو بولز 109-102 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

نيو أورليانز بيليكانز 108-115 فينيكس صنز

ممفيس جريزليز 125-104 ميلووكي باكس

يوتا جاز 131-129 ديترويت بيستونز

بورتلاند تريل بليزرز 103-119 لوس أنجلوس كليبرز

ساكرامنتو كينغز 11:00 مساءً دالاس مافريكس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



