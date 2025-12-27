نتائج مباريات ليلة الجمعة في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) – الموسم العادي (فيديو)

شهدت مباريات ليلة الجمعة هزيمة قاسية لفريقي أتلانتا هوكس وإنديانا بيسرز على أرضهما أمام ميامي هيت وبوسطن سلتكس على التوالي.
النتائج المسجلة
أورلاندو ماجيك 105-120 شارلوت هورنتس
واشنطن ويزاردز 138-117 تورنتو رابتورز
أتلانتا هوكس 111-126 ميامي هيت
إنديانا بيسرز 122-140 بوسطن سلتكس
شيكاغو بولز 109-102 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
نيو أورليانز بيليكانز 108-115 فينيكس صنز
ممفيس جريزليز 125-104 ميلووكي باكس
يوتا جاز 131-129 ديترويت بيستونز
بورتلاند تريل بليزرز 103-119 لوس أنجلوس كليبرز
ساكرامنتو كينغز 11:00 مساءً دالاس مافريكس
