نتائج وترتيب المقابلات الأولى من الجولة الثامنة عشرة من الرابطة المحترفة الأولى 

بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب رادس، فاز الترجي على شبيبة القيروان بنتيجة 1-0، بينما تعادل النادي الأفريقي سلبيًا مع ترجي جرجيس، في الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثامنة عشرة.
الترجي التونسي 1–0 شبيبة القيروان
الترجي الجرجيسي 0-0 النادي الإفريقي
النادي الرياضي البنزرتي 1–0 شبيبة العمران
النادي الرياضي الصفاقسي 2–0 نجم المتلوي
الاربعاء 28 جانفي الساعة 2 ظهرا
الملعب التونسي – مستقبل سليمان
النجم الساحلي – اتحاد بن قردان
أولمبيك باجة – الاتحاد المنستيري
مستقبل المرسى – مستقبل قابس
الترتيب المؤقت
1- الترجي الرياضي التونسي 40 نقطة
2- النادي الإفريقي 38 نقطة
3- النادي الصفاقسي 35 نقطة
4- الملعب التونسي 34 نقطة
5- الإتحاد المنستيري 30 نقطة
6- الترجي الجرجيسي 25 نقطة
7- نجم المتلوي 24 نقطة
8- النجم الساحلي 22 نقطة
9- النادي البنزرتي 20 نقطة
10- مستقبل المرسى 19 نقطة
11- اتحاد بن قردان 19 نقطة
12- شبيبة العمران 16 نقطة
13- شبيبة القيروان 14 نقطة
14- مستقبل قابس 12 نقطة (-14)
15- مستقبل سليمان 12 نقطة (-8)
16- أولمبيك باجة 12 نقطة (-20)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب