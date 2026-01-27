Français
نتائج وترتيب المقابلات الأولى من الجولة الثامنة عشرة من الرابطة المحترفة الأولى 

بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب رادس، فاز الترجي على شبيبة القيروان بنتيجة 1-0، بينما تعادل النادي الأفريقي سلبيًا مع ترجي جرجيس، في الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثامنة عشرة.

الترجي التونسي 1–0 شبيبة القيروان

الترجي الجرجيسي 0-0 النادي الإفريقي

النادي الرياضي البنزرتي 1–0 شبيبة العمران

النادي الرياضي الصفاقسي 2–0 نجم المتلوي

الاربعاء 28 جانفي الساعة 2 ظهرا

الملعب التونسي – مستقبل سليمان

النجم الساحلي – اتحاد بن قردان

أولمبيك باجة – الاتحاد المنستيري

مستقبل المرسى – مستقبل قابس

الترتيب المؤقت

1- الترجي الرياضي التونسي 40 نقطة

2- النادي الإفريقي 38 نقطة

3- النادي الصفاقسي 35 نقطة

4- الملعب التونسي 34 نقطة

5- الإتحاد المنستيري 30 نقطة

6- الترجي الجرجيسي 25 نقطة

7- نجم المتلوي 24 نقطة

8- النجم الساحلي 22 نقطة

9- النادي البنزرتي 20 نقطة

10- مستقبل المرسى 19 نقطة

11- اتحاد بن قردان 19 نقطة

12- شبيبة العمران 16 نقطة

13- شبيبة القيروان 14 نقطة

14- مستقبل قابس 12 نقطة (-14)

15- مستقبل سليمان 12 نقطة (-8)

16- أولمبيك باجة 12 نقطة (-20)

