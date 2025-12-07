Français
Anglais
العربية
الأخبار

نتنياهو : “أود زيارة ألمانيا لكن قرار المحكمة الجنائية الدولية يحول دون قيامي بذلك”

نتنياهو : “أود زيارة ألمانيا لكن قرار المحكمة الجنائية الدولية يحول دون قيامي بذلك”

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنّه يود زيارة ألمانيا لكن قرار المحكمة الجنائية الدولية يحول دون قيامه بذلك.

و زاد : “لن أعتزل الحياة السياسية مقابل حصولي على العفو.”

و أشار إلى أنّ بلاده ستحتفظ بالسيادة الأمنية الكاملة على المنطقة الممتدة من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط.

و أضاف أن حكومته ترى طريقا لتحقيق سلام أوسع مع الدول العربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود إمكانية للتوصل إلى سلام عملي مع الفلسطينيين.

و كشف نتنياهو أن إسرائيل تنتظر تسلم جثمان آخر أسير إسرائيلي لدى حركة حماس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، و التي وصفها بأنها “أصعب أو لا تقل تعقيدا عن المرحلة الأولى”، مشيرا إلى أن هدفها هو “نزع سلاح حماس”.

و قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيجري محادثات “بالغة الأهمية” نهاية الشهر الجاري لبحث سبل ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من “خطة ترامب”.

و في ما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح نتنياهو أن “الضم السياسي لا يزال قيد النقاش”، في الوقت نفسه أن “الوضع الراهن سيبقى على حاله في المستقبل المنظور”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

344
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

334
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
317
الأخبار

صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد
300
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
291
أخر الأخبار

باجة: نفوق حوت على شاطئ الزوارع
280
الأخبار

إطلاق منصّة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على بطاقة الإعاقة: خطوة نوعية في الخدمات الاجتماعية
269
اقتصاد وأعمال

فرنسا : المرشّح الأوفر حظًا للرئاسة في موقف حرج… شكوى إلى النيابة الوطنية المالية بتهم المحاباة و اختلاس الأموال العامة
261
أخر الأخبار

الكاف: تزامنا مع موجة البرد..تخصيص مساعدات اجتماعية لأكثر من 1500 عائلة
256
الأخبار

الجنائية الدولية : محاكمة نتنياهو غيابياً أمر وارد
249
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى