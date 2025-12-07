نتنياهو : “أود زيارة ألمانيا لكن قرار المحكمة الجنائية الدولية يحول دون قيامي بذلك”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنّه يود زيارة ألمانيا لكن قرار المحكمة الجنائية الدولية يحول دون قيامه بذلك.

و زاد : “لن أعتزل الحياة السياسية مقابل حصولي على العفو.”

و أشار إلى أنّ بلاده ستحتفظ بالسيادة الأمنية الكاملة على المنطقة الممتدة من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط.

و أضاف أن حكومته ترى طريقا لتحقيق سلام أوسع مع الدول العربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود إمكانية للتوصل إلى سلام عملي مع الفلسطينيين.

و كشف نتنياهو أن إسرائيل تنتظر تسلم جثمان آخر أسير إسرائيلي لدى حركة حماس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، و التي وصفها بأنها “أصعب أو لا تقل تعقيدا عن المرحلة الأولى”، مشيرا إلى أن هدفها هو “نزع سلاح حماس”.

و قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيجري محادثات “بالغة الأهمية” نهاية الشهر الجاري لبحث سبل ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من “خطة ترامب”.

و في ما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح نتنياهو أن “الضم السياسي لا يزال قيد النقاش”، في الوقت نفسه أن “الوضع الراهن سيبقى على حاله في المستقبل المنظور”.

