نتنياهو : ترامب يشترط نزع سلاح “حماس” دون تنازلات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع شرطا “جوهريا لا لبس فيه” بضرورة نزع سلاح حركة “حماس” سلاحها بالكامل.

و قال نتنياهو في إفادة صحفية عقب عودته من واشنطن : “عدت للتو من زيارة تاريخية و قمة بالغة الأهمية مع الرئيس ترامب”، مضيفا أن “شعورا كبيرا بالتفاهم و التضامن ساد طوال الزيارة”.

و أشار نتنياهو إلى أن ترامب كرّر موقفه في المحادثات الخاصة و في المؤتمر الصحفي قائلا : “الشرط الأساسي هو أن تنزع حماس سلاحها” مؤكدا أن واشنطن لن تقدم أي تنازلات في هذا الملف، لافتا إلى أن هذا يمثل شرطا جوهريا لتنفيذ الخطة الأمريكية المكونة من 20 بندا.

و كشف نتنياهو عن حوار دار بينهما حول “الألعاب النارية”، في إشارة ضمنية للعمليات العسكرية، حيث قال إن ترامب “فهم” الرسالة، مؤكدا أن اللقاء ساهم في “تعزيز العلاقة المزدوجة بين إسرائيل و الولايات المتحدة”.

و أشار إلى أن الطرفين ناقشا “جميع التطورات في المنطقة”، مع التركيز على ملف غزة بشكل خاص، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023.

هذا و شكّك نتنياهو في وقت سابق في قدرة القوة متعددة الجنسيات على نزع السلاح من حركة “حماس”، مؤكدا أن تجريد الحركة من سلاحها سيتحقق في نهاية المطاف.

