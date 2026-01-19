نتنياهو محذرا من هجوم إيران على إسرائيل : “سنرد بقوة لم تحدث من قبل”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عواقب أي هجوم محتمل من جانب إيران، مؤكدًا أن تل أبيب سترد بقوة غير مسبوقة في حال تعرضها لأي اعتداء.

و قال نتنياهو ، خلال جلسة بالكنيست ، وفقا لما أوردته قناة (i24) الإسرائيلية ، : ” إذا ارتكبت إيران خطأ و هاجمتنا، فسوف نرد بقوة لم تعرفها من قبل”، مضيفًا أن “المشهد داخل إيران يشهد حالة من عدم اليقين و لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث في إيران، لكن أياً يكن، فهي لن تعود إلى ما كانت عليه”.



