Français
Anglais
العربية
الأخبار

نتنياهو محذرا من هجوم إيران على إسرائيل : “سنرد بقوة لم تحدث من قبل”

نتنياهو محذرا من هجوم إيران على إسرائيل : “سنرد بقوة لم تحدث من قبل”

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عواقب أي هجوم محتمل من جانب إيران، مؤكدًا أن تل أبيب سترد بقوة غير مسبوقة في حال تعرضها لأي اعتداء.

و قال نتنياهو ، خلال جلسة بالكنيست ، وفقا لما أوردته قناة (i24) الإسرائيلية ، : ” إذا ارتكبت إيران خطأ و هاجمتنا، فسوف نرد بقوة لم تعرفها من قبل”، مضيفًا أن “المشهد داخل إيران يشهد حالة من عدم اليقين و لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث في إيران، لكن أياً يكن، فهي لن تعود إلى ما كانت عليه”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

389
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

308
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
301
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
275
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
267
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
265
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
264
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
261
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
258
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
248
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى