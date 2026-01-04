Français
نتنياهو يهنئ ترامب على اعتقال مادورو

نتنياهو يهنئ ترامب على اعتقال مادورو

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية العدوان الذي شنّته الولايات المتحدة على فنزويلا و اعتقالها الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

و كتب نتنياهو ، في حسابه على منصة “إكس”: “تهانينا، أيها الرئيس دونالد ترامب، على قيادتكم الجريئة و التاريخية باسم الحرية و العدالة. و أهنئكم على حزمكم الحاسم وعلى الأداء المتميز لجنودكم الشجعان”.

و كان ترامب قد أعلن السبت، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وألقت القبض على الرئيس مادورو وزوجته وتم نقله إلى خارج البلاد، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات الدولية.

