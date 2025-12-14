Français
نتنياهو يٌعلّق بخصوص عملية إطلاق النار في أستراليا

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القادة الدوليين بـ”التقاعس عن مواجهة معاداة السامية”، في أعقاب عملية إطلاق نار استهدفت فعالية دينية يهودية في أستراليا.

و قال نتنياهو في إفادة صحفية اليوم إن “ما حدث في أستراليا أمر بشع وهو قتل بدم بارد، وعدد القتلى يزداد”.

و اعتبر أن الحادث “نتاج توقف القادة عن مواجهة معاداة السامية”، واصفا معاداة السامية بـ”السرطان الذي ينتشر عندما يصمت القادة”.

و قال : “قبل عدة اشهر أرسلت رسالة لرئيس الحكومة الاسترالية قلت فيها إن سياسة بلاده تشجع على كراهية اليهود و معاداة السامية في شوارع استراليا .. وعليكم تغيير هذه السياسة و استبدال الضعف بالقوة و هذا لم يحدث في استراليا”.

و أضاف أن “الجيش و الحكومة الإسرائيليين سيواصلان محاربة معاداه السامية و مؤيديها و الداعمين لهذه الظاهرة و سنواصل الطلب من القادة العالميين العمل على محاربة معاداة السامية في بلدانهم”، مشددا على أن “الطريقة الوحيدة لهزيمة معاداة السامية هي مواجهتها كما نفعل في إسرائيل”.

و في وقت سابق اليوم أصدر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بيانا دان فيه بشدة استهداف “حفلة حانوكا” و وصفه بأنه هجوم “غير منطقي وإرهابي” يهدف إلى زرع الخوف”، مؤكدا وقوف سلطات البلاد مع الجالية اليهودية وتعهد بحماية الأستراليين اليهود.

