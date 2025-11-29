Français
Anglais
العربية
الأخبار

نجاح أول عملية استئصال و زرع كلية بالمنظار في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس

نجاح أول عملية استئصال و زرع كلية بالمنظار في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس

شهد مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس نجاح أول عملية من نوعها بالمؤسسة، تم خلالها استئصال كلية من متبرع سليم بالمنظار ثم زرعها مباشرة في المريض خلال الجلسة الجراحية نفسها، في خطوة تُعد متقدمة في مجال زراعة الأعضاء بالجهة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ صادر مساء السبت.

و أوضحت الوزارة أن العملية، التي أُنجزت أمس الجمعة، تمت على مرحلتين دقيقتين، ففي المرحلة الأولى تم استئصال الكلية باستعمال تقنية المنظار عوضًا عن الجراحة المفتوحة، بهدف تقليل الألم وتسريع نسق التعافي. أما المرحلة الثانية فشملت زرع الكلية فورا، ضمن تسلسل جراحي محكم يضمن الحفاظ على سلامة العضو ونجاعة الزرع.

و قد أشرف على هذا الإنجاز فريق طبي تونسي بقيادة الأستاذ مراد الحاج سليمان، رئيس قسم جراحة الكلى والمجاري البولية، والأستاذ هشام شيخ روحو، رئيس قسم التخدير والإنعاش، وبمشاركة الخبير الفرنسي غريغوار روبارت من مستشفى بوردو، في إطار التعاون وتبادل الخبرات.

و يعكس هذا النجاح، وفق نص البلاغ، التطور المتواصل للكفاءات الطبية التونسية في مجال جراحة وزراعة الأعضاء، ويعزز مكانة مستشفى الحبيب بورقيبة كمركز مرجعي في التقنيات الجراحية الحديثة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

337
الأخبار

باجة حملة توعية ضد العنف الموجه للمرأة في الطرقات

318
الأخبار

إسرائيل : انتهى زمن الحرب لصرف الأنظار… و رئيس الأركان يصرّ على أن يدفع الجميع ثمن جرائمهم
300
أخر الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بباجة تضع واقيات جديدة لتعزيز راحة المسافرين
284
الأخبار

صفاقس تستضيف ندوة حول تحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات [فيديو ]
271
اقتصاد وأعمال

التحذير المقلق للبنك المركزي الأوروبي تكشفه «فرانس تي في» : احتفظوا بقدر كافٍ من المال نقدًا في المنزل…
264
أخر الأخبار

فصل توريد سيّارة لكلّ عائلة في قانون مالية 2026: عضو لجنة المالية بالبرلمان يكشف التفاصيل (فيديو)
253
أخر الأخبار

تونس: محكمة الاستئناف تُبرّئ ثلاثة متهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”
253
الأخبار

المغرب : بعد صلوات من أجل الجيش الإسرائيلي… جدل جديد إلى جانب 17 دولة
247
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية : سنة 2026 ستكون سنة الرجوع إلى الإنتدابات [فيديو]
241
الأخبار

بعثة المنتخب الوطني تصل إلى الدوحة إستعدادا لكأس العرب 2025

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى