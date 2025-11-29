نجاح أول عملية استئصال و زرع كلية بالمنظار في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس نجاح أول عملية من نوعها بالمؤسسة، تم خلالها استئصال كلية من متبرع سليم بالمنظار ثم زرعها مباشرة في المريض خلال الجلسة الجراحية نفسها، في خطوة تُعد متقدمة في مجال زراعة الأعضاء بالجهة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ صادر مساء السبت.

و أوضحت الوزارة أن العملية، التي أُنجزت أمس الجمعة، تمت على مرحلتين دقيقتين، ففي المرحلة الأولى تم استئصال الكلية باستعمال تقنية المنظار عوضًا عن الجراحة المفتوحة، بهدف تقليل الألم وتسريع نسق التعافي. أما المرحلة الثانية فشملت زرع الكلية فورا، ضمن تسلسل جراحي محكم يضمن الحفاظ على سلامة العضو ونجاعة الزرع.

و قد أشرف على هذا الإنجاز فريق طبي تونسي بقيادة الأستاذ مراد الحاج سليمان، رئيس قسم جراحة الكلى والمجاري البولية، والأستاذ هشام شيخ روحو، رئيس قسم التخدير والإنعاش، وبمشاركة الخبير الفرنسي غريغوار روبارت من مستشفى بوردو، في إطار التعاون وتبادل الخبرات.

و يعكس هذا النجاح، وفق نص البلاغ، التطور المتواصل للكفاءات الطبية التونسية في مجال جراحة وزراعة الأعضاء، ويعزز مكانة مستشفى الحبيب بورقيبة كمركز مرجعي في التقنيات الجراحية الحديثة.

