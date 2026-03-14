نجاح أوّل عملية تركيب مفصل اصطناعي كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة

نجاح أوّل عملية تركيب مفصل اصطناعي كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة

نجح فريق طبي بالمستشفى الجهوي بجندوبة، أمس الجمعة، في إجراء أول عملية جراحية دقيقة لتركيب مفصل اصطناعي كامل للركبة بالمؤسسة، لفائدة مريض يعاني من داء مفصل الركبة في مرحلة متقدمة (الفصال العظمي الشديد).

و وفق المدير الجهوي للصحة بجندوبة، خليل الغجاتي، فإنّ هذه العملية تعتبر أولى ثمار إضفاء الصبغة الجامعية على قسمي التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بجندوبة مطلع الشهر الجاري، ونتيجة لتوفر طاقم طبي مختص قادر على إجراء تدخلات ناجعة ومعالجة أمراض كانت تُحال سابقا إلى المستشفيات المركزية بالعاصمة، والتي تتطلب عادة آجال انتظار طويلة.

و قال الغجاتي، في تصريح تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إنّه من المنتظر أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لمعالجة عديد الأمراض و إجراء عديد العمليات الجراحية بالمستشفى الجهوي، بما من شأنه تقريب الخدمات الصحية من مرضى الجهة و الولايات المجاورة و تخفيف الضغط على مستشفيات تونس العاصمة.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

333
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

311
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
277
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
258
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
252
أخر الأخبار

بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB
250
تكنولوجيا

أورنج تونس تواصل الابتكار وتطلق خدمتها الجديدة للإنترنات عبر الأقمار الصناعية Orange Satellite لتعزيز الاتصال في المناطق المعزولة
246
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس
239
أخر الأخبار

انسحاب المدرب المساعد للأولمبي الباجي !!
224
أخر الأخبار

تونس: تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026
217
الأخبار

وزير التشغيل يؤدي زيارة غير مُعلنة للوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بأريانة

