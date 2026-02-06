نجاح طبي جديد في مستشفى شارل نيكول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 6 فيفري 2026 أن مستشفى شارل نيكول بالعاصمة سجّل إنجازًا طبيًا جديدًا، بإجراء أول عملية لاستئصال الرحم بتقنية الجراحة الروبوتية بالمركز الوطني للجراحة الروبوتية بالمستشفى.

و أضافت الوزارة في بلاغ لها إن نجاح هذه العملية التي جرت بإشراف رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، نبيل المثلوثي، يؤكد قدرة الكفاءات التونسية على التمكّن من التقنيات الدقيقة والمتطورة لتُحسّن جودة العلاج وتخفّف من آلام ما بعد الجراحة وتسرّع التعافي.

و أكدت أنه بناءً على النتائج المشجعة، سيتم برمجة عمليات أخرى بالجراحة الروبوتية خلال الفترة القادمة حتى يستفيد عدد أكبر من المرضى من مزايا هذه التقنية الحديثة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



