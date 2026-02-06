Français
نجاح طبي جديد في مستشفى شارل نيكول

نجاح طبي جديد في مستشفى شارل نيكول

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 6 فيفري 2026 أن مستشفى شارل نيكول بالعاصمة سجّل إنجازًا طبيًا جديدًا، بإجراء أول عملية لاستئصال الرحم بتقنية الجراحة الروبوتية بالمركز الوطني للجراحة الروبوتية بالمستشفى.

و أضافت الوزارة في بلاغ لها إن نجاح هذه العملية التي جرت بإشراف رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، نبيل المثلوثي، يؤكد قدرة الكفاءات التونسية على التمكّن من التقنيات الدقيقة والمتطورة لتُحسّن جودة العلاج وتخفّف من آلام ما بعد الجراحة وتسرّع التعافي.

و أكدت أنه بناءً على النتائج المشجعة، سيتم برمجة عمليات أخرى بالجراحة الروبوتية خلال الفترة القادمة حتى يستفيد عدد أكبر من المرضى من مزايا هذه التقنية الحديثة.

