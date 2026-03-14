نجاح عملية استئصال كامل للقولون السيني بالمنظار بالمستشفى الجهوي بقصر هلال

نجاح عملية استئصال كامل للقولون السيني بالمنظار بالمستشفى الجهوي بقصر هلال

أفادت وزارة الصحة، اليوم السبت، بأن الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال نجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال كامل للقولون السيني بالمنظار دون الحاجة إلى فتح جراحي على مستوى البطن.

و أشارت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة في تطوير الجراحة بالمنظار بالمناطق الداخلية، ويعكس كفاءة الإطارات الصحية بالجهات، في ظل حرص وزارة الصحة على دعم المستشفيات الجهوية بالتجهيزات الحديثة وتعزيز الاختصاصات لتقريب الخدمات الصحية المتطورة من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

و أوضحت ان هذا التدخل أنجز تحت إشراف الدكتور محمد طه عبد الكافي وبمشاركة الإطار الطبي و شبه الطبي بالمؤسسة مضيفة ان هذه التقنية الحديثة تمكنت من تقليص الألم بعد العملية، وتسريع فترة التعافي، والحد من المضاعفات، إضافة إلى تقليص مدة الإقامة بالمستشفى.

