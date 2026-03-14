أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن نجاح عملية جراحية دقيقة للعين بالمستشفى الجهوي بقابس موضحة ان الدكتور ياسين بلغيث تمكن من إجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى العين لمواطن يبلغ من العمر 73 سنة تكللت بالنجاح بعد أن فقد بصره إثر حادث منذ خمس سنوات.

و تمثلت العملية ، وفق بلاغ للوزارة ، في تثبيت الكيس العدسي بتقنية القطعة الحلقية لأحمد لعلاج المياه البيضاء الناتجة عن إصابة، و هي تقنية جراحية متقدمة تُستعمل في الحالات المعقدة.

و بينت الوزارة أن هذه العملية تعدّ الأولى من نوعها بالمستشفى الجهوي بقابس في خطوة تعكس تطور الجراحة الدقيقة للعيون في الجهات.

و في هذا الجانب ثمنت الوزارة جهود الإطارات الطبية و شبه الطبية بالمستشفيات العمومية، مؤكدة مواصلة دعم توفير التجهيزات الطبية الحديثة و تعزيز الكفاءات المختصة بما يساهم في تقريب الخدمات الصحية المتطورة من المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

