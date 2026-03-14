نجاح عملية جراحية دقيقة للعين بالمستشفى الجهوي بقابس

نجاح عملية جراحية دقيقة للعين بالمستشفى الجهوي بقابس

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن نجاح عملية جراحية دقيقة للعين بالمستشفى الجهوي بقابس موضحة ان الدكتور ياسين بلغيث تمكن من إجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى العين لمواطن يبلغ من العمر 73 سنة تكللت بالنجاح بعد أن فقد بصره إثر حادث منذ خمس سنوات.

و تمثلت العملية ، وفق بلاغ للوزارة ، في تثبيت الكيس العدسي بتقنية القطعة الحلقية لأحمد لعلاج المياه البيضاء الناتجة عن إصابة، و هي تقنية جراحية متقدمة تُستعمل في الحالات المعقدة.

و بينت الوزارة أن هذه العملية تعدّ الأولى من نوعها بالمستشفى الجهوي بقابس في خطوة تعكس تطور الجراحة الدقيقة للعيون في الجهات.

و في هذا الجانب ثمنت الوزارة جهود الإطارات الطبية و شبه الطبية بالمستشفيات العمومية، مؤكدة مواصلة دعم توفير التجهيزات الطبية الحديثة و تعزيز الكفاءات المختصة بما يساهم في تقريب الخدمات الصحية المتطورة من المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

313
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي

298
تكنولوجيا

أورنج تونس تواصل الابتكار وتطلق خدمتها الجديدة للإنترنات عبر الأقمار الصناعية Orange Satellite لتعزيز الاتصال في المناطق المعزولة
280
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
224
الأخبار

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستيّة
222
الأخبار

4 سنوات سجنا لسيف الدين مخلوف
221
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : عاشت الحكمة و الرصانة و الحيادية في مواقف الدبلوماسية التونسية و هي تقاليد موروثة و مواصلة مند بداية بناء الدولة الحديثة في بداية الاستقلال الى يومنا هذا و لابد ان نجسم شعار تونس سويسرا العرب…
219
الأخبار

وزير التشغيل يؤدي زيارة غير مُعلنة للوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بأريانة
216
الأخبار

سعر خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل
216
الأخبار

العراق: إصابة ستة جنود فرنسيين في هجوم بطائرات مسيّرة في أربيل
177
الأخبار

كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

