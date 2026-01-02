نجمة هوليوود أنجلينا جولي تتضامن مع الشعب الفلسطينى عند معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا لتقارير إعلامية مصرية، زارت نجمة هوليوود أنجلينا جولي، يوم الجمعة، مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، كما توجّهت إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، وذلك برفقة وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، في إطار جولة إنسانية تهدف إلى تقييم أوضاع الجرحى الفلسطينيين والاطلاع على الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشملت الزيارة تفقد عدد من الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج حاليًا بالمستشفى العام في العريش، حيث استمعت أنجلينا جولي إلى إحاطات قدّمتها الفرق الطبية حول طبيعة الإصابات، إضافة إلى الضغوط التي يواجهها القطاع الصحي في ظل تدفّق المصابين القادمين من غزة. كما اطّلعت على آليات الاستجابة الطبية الطارئة ومستويات التنسيق المعتمدة لنقل الحالات الحرجة.

وتوجّهت أنجلينا جولي لاحقًا إلى معبر رفح البري، حيث تابعت سير عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في سياق يتّسم بالقيود المفروضة على المعابر الحدودية واستمرار الحاجة الملحّة إلى الغذاء والدواء والوقود.

