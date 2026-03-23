نجم أجاكس يختار تمثيل المغرب بدلًا من بلجيكا

اختار ريان بونيدا، نجم أجاكس أمستردام الهولندي، تمثيل المغرب على المستوى الدولي، رافضًا فرصة مواصلة مسيرته مع بلجيكا.

و ذكر موقع “أفريكا سوكر” أن بونيدا، لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 20 عامًا، أبلغ الاتحاد البلجيكي، بقراره تغيير ولائه الدولي.

و جاء هذا القرار بعد أشهر من المحادثات بين اللاعب وممثليه ومسؤولي كرة القدم البلجيكية، الذين حاولوا إقناعه بالبقاء ضمن المشروع الرياضي للمنتخب.

رغم هذه الجهود، أكد ريان بونيدا، تفضيله تمثيل المغرب، خلال الفترة المقبلة.

و كان بونيدا قد استُدعي مرتين إلى منتخب بلجيكا تحت 21 عامًا، مما يعكس مكانته ضمن المواهب الصاعدة في البلاد، كما ساهم مستواه مع ناديه أجاكس، في تعزيز سمعته.

و هذا الموسم، شارك بونيدا في 18 مباراة بالدوري الهولندي مع أجاكس و سجّل هدفًا واحدًا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة.

