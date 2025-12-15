Français
نجم المتلوي يعزّز صفوفه بانتداب جديد  

نجم المتلوي يعزّز صفوفه بانتداب جديد  

أعلنت إدارة نجم المتلوي، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، عن تعاقدها رسميًا مع متوسط الميدان شريف بوديان لمدة موسمين، في إطار سعي الفريق إلى تدعيم رصيده البشري استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

و يأتي هذا الانتداب بعد أن تقمّص بوديان أزياء الاتحاد الرياضي المنستيري خلال الموسم الماضي، حيث قدّم مستويات محترمة في وسط الميدان، ما جعله محل اهتمام إدارة نجم المتلوي.

و من المنتظر أن يلتحق اللاعب بتدريبات الفريق في الأيام القليلة القادمة، على أمل أن يشكّل إضافة نوعية للتشكيلة و يساهم في تحقيق الأهداف المرسومة خلال المرحلة المقبلة.

