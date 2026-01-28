نجم المتلوي يُفرّط في خدمات أحد أبرز ركائزه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد الباهي الديناري الناطق الرسمي باسم النجم الرياضي بالمتلوي ان اللاعب احمد اولاد باهية سينتقل غدا الخميس الى مصر للامضاء على عقد ينتقل بموجبه لتعزيز صفوف نادي المقاولون العرب الناشط في بطولة الدرجة الممتازة المصرية.

و أوضح الديناري، في تصريحه اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اولاد باهية خاض أمس الثلاثاء آخر مباراة له بألوان نجم المناجم، والتي انهزم خلالها أبناء المدرب عماد بن يونس ضد النادي الرياضي الصفاقسي بملعب الطيب المهيري بنتيجة 0-2 لحساب الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، مؤكدا ان الاتفاق حصل مع الفريق المصري لامضاء العقد في الساعات القادمة بعد الوقوف على جميع الجوانب المالية حول قيمة الصفقة.

جدير بالاشارة ان الجناح الهجومي احمد اولاد باهية (25 سنة) يعدّ أحد أبرز ركائز النجم الرياضي بالمتلوي منذ التحاقه بالفريق موسم 2023-2024، كما سجل خلال مرحلة ذهاب الموسم الجاري للبطولة 6 أهداف.

