الأخبار

الأخبار

نجم المنتخب المصري يدخل ضمن إهتمامات برشلونة

نجم المنتخب المصري يدخل ضمن إهتمامات برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يدرس بشكل مفاجئ إمكانية التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديلًا محتملًا للنجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

و بحسب ما أوردته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة النادي الكتالوني تبحث عن خيارات هجومية بديلة، في ظل صعوبة التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، وهو ما دفعها لإعادة النظر في أسماء أخرى على الساحة.

و يبرز اسم عمر مرموش كأحد الخيارات المطروحة بقوة، إذ تشير التقارير إلى أنه يُعد لاعبًا مثاليًا لنظام المدرب هانزي فليك، نظرًا لمرونته التكتيكية و قدرته على شغل جميع مراكز الخط الأمامي.

و يتمتع المهاجم المصري بقدرات فنية عالية، حيث يُجيد صناعة اللعب و التحرك بين الخطوط، إلى جانب امتلاكه حسًا تهديفيًا مميزًا، وهي مواصفات تتماشى مع احتياجات برشلونة الهجومية في المرحلة المقبلة.

و أشار التقرير إلى أن برشلونة سبق و أن تابع اللاعب قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، وقد يُعيد الآن إحياء اهتمامه بضمه، خاصة في ظل وجود مؤشرات على إمكانية رحيله هذا الصيف، مع استعداد المدرب بيب غوارديولا لمنحه الضوء الأخضر حال وصول عرض مناسب.

و كان مانشستر سيتي قد تعاقد مع مرموش قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل نحو 75 مليون يورو، إلا أن سبورت أكدت أن برشلونة يعتقد بإمكانية إتمام الصفقة مقابل مبلغ أقل، خاصة في حال رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ما قد يفتح المجال ماليًا لإتمام التعاقد.

