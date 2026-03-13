نجم تشلسي على رادار برشلونة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بدأ نادي برشلونة بالفعل وضع ملامح خطته لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع التركيز على الصفقات التي يمكن أن تعزز قوة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

و يتصدر النادي الكتالوني حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، في وقت يواصل فيه الفريق منافساته القارية أيضًا.

فعلى الصعيد الأوروبي، يخوض برشلونة منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكان قد تعادل في مباراة الذهاب أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة (1-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانت جيمس بارك.

و وفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تضع الجناح البرتغالي بيدرو نيتو، نجم تشيلسي، ضمن قائمة اهتماماتها المحتملة لتدعيم الخط الهجومي.

و يُعد اللاعب البرتغالي، البالغ من العمر 26 عامًا، أحد الخيارات التي يراقبها النادي الكتالوني تحسبًا لاحتمال الحاجة إلى تعزيز مركز الجناح في تشكيلة المدرب الألماني هانز فليك، خاصة أن نيتو يتميز بقدرته على اللعب على كلا طرفي الهجوم.

و يملك وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديز، علاقة قوية مع إدارة برشلونة، وهو ما قد يسهل أي تحركات مستقبلية محتملة، رغم أن الوضع الحالي لا يتجاوز مرحلة المراقبة والمتابعة الفنية.

و تشير التقارير إلى أن نيتو يُعد من أكثر لاعبي الأجنحة طلبًا في كرة القدم الأوروبية، نظرًا لما يمتلكه من قدرات هجومية مميزة. فاللاعب قادر على تغيير مجرى المباريات بفضل سرعته العالية و مهاراته في المراوغة و صناعة الفرص و تسجيل الأهداف، فضلًا عن مرونته التكتيكية التي تسمح له باللعب على الجناحين و حتى في دور المهاجم الوهمي.

