الأخبار

نجم جديد يغيب عن كأس أمم إفريقيا

تلقى منتخب كوت ديفوار بقيادة المدرب إيمرس فايي ضربة موجعة، قبل يومين فقط على افتتاح بطولة كأس أفريقيا 2025 بالمغرب.

و من المُقرر أن تُقام منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر الجاري و 18 جانفي المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا و قد أوقعت قرعة البطولة “أفيال كوت ديفوار” في المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبات الكاميرون و الغابون و موزمبيق.

و أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم اليوم الجمعة، عن معاناة المهاجم سيباستيان هالر من إصابة تعرض لها بصحبة ناديه أوتريخت الهولندي، مؤكدًا غياب اللاعب صاحب الـ31 عامًا عن البطولة الإفريقية.

و يُعد هالر أحد أبرز الأسماء في هجوم منتخب كوت ديفوار و قد لعب دورًا مهمًا في تتويج “الأفيال” بلقب النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، عقب تسجيله هدفين، بواقع هدف في نصف النهائي أمام الكونغو الديمقراطية و هدف آخر في المباراة النهائية أمام نيجيريا.

