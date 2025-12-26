نجم ريال مدريد يفتتح أكاديمية في أنغولا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد ذو الأصول الانغولية ، افتتاح أكاديمية لكرة القدم و مدرسة في أنغولا بلده الأم، بعدما حصل على إجازة من ريال مدريد خلال فترة أعياد الميلاد.

من جانبه كشف كامافينغا نجم ريال مدريد لوسائل إعلام أنغولية خلال زيارته لوزير الشباب و الرياضة الأنغولي افتتاح اكاديمية كرة قدم في أنغولا قائلا : قررت إطلاق مبادرة لرد الجميل لبلدي كما قدمت لي، مضيفا : سعيد للغاية لحصولي على فرصة المساهمة في تنمية أنغولا، هذا يملأني فرحًا، والداي فخوران جدًا بي”.

و قال كامافينغا عبر موقع أنجوسبورت الأنغولي : أنا سعيد جدًا أيضاً بالعودة إلى بلدي و بإتاحة الفرصة لي للمساهمة في تنميته، كما وجه كامافينغا رسالة دعم إلى المنتخب الإنغولي “شاهدت آخر بطولة لكأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج، وقدموا أداءً جيدًا.

و رغم حمل كامافينغا الجنسية الفرنسية والكونغولية، إلا أن نجم الريال أظهر دعمه الكامل لمنتخب أنغولا بلاده الأم في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ولد كامافينغا صاحب الـ 23 عامًا، في مقاطعة كابيندا على الساحل الغربي في أنغولا، قبل أن ينتقل بعدها بعام واحد إلى العيش في فرنسا.

